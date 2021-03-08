العطاس يغادر إلى إسبانيا الأربعاء لإجراء جراحة الرباط الصليبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يغادر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، خالد العطاس، إلى إسبانيا، بعد غد الأربعاء، لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد تعرضه للإصابة في مباراة اتحاد كلباء وبني ياس في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، ليتأكد بذلك انتهاء الموسم الحالي للاعب مع السماوي.

وكشفت الفحوصات التي أجريت للعطاس إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وقطع جزئي في الرباط الجانبي خلال مباراة اتحاد كلباء، يوم السبت الماضي، وهي الإصابة التي خرج على إثرها من الملعب بعد مرور خمس دقائق فقط.

ومن المقرر أن يجري العطاس جراحة الرباط الصليبي على يد الطبيب الإسباني رامون كوجات الذي أجرى الجراحة من قبل للاعب عمر عبد الرحمن لاعب العين والهلال والجزيرة السابق، وشباب الأهلي الحالي، إذ من المنتظر أن يخضع اللاعب لعدد من الفحوصات الأخرى عقب وصوله لإسبانيا قبل إجراء الجراحة المقررة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيغيب العطاس الذي كان قد جدد عقده مع بني ياس حتى عام 2024 بعد المستويات الجيدة التي قدمها مع الفريق، لمدة تتراوح بين 6 و8 أشهر في ضربة قوية للفريق وللاعب الذي ستحرمه الإصابة من التواجد مع الفريق حتى نهاية الموسم.

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