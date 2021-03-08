جوناتاس يُشعل معركة البقاء في يوم ميلاده

المصدر: (دبي- علي الظاهري)

احتفل المهاجم البرازيلي جوناتاس دي خيسوس بطريقته الخاصة في يوم ميلاده، مسجلاً هدف فوز حتا على الفجيرة في الجولة 19 لدوري الخليج العربي لكرة القدم،من ركلة جزاء، ليطفئ اللاعب شمعة ميلاده الـ32، في شباك المنافس العنيد، وهو الهدف الثالث للاعب منذ انضمامه للفريق في فترة «الميركاتو» الشتوي معاراً من الشارقة، وأشعل الهدف صراع البقاء، بوصول «الإعصار» إلى 8 نقاط، فيما تجمد «الذئاب» عند 10 نقاط.

ووصف فيرموزيتش مدرب حتا، هدف جوناتاس بالمميز، واعتبره رسالة واضحة بأن الفريق لن يترك مقعده في قطار «المحترفين»، مؤكداً أن الفوز الذي تحقق ببصمة جوناتاس خطوة كبيرة لتصحيح المسار، مشيراً إلى أن الفريق يحتاج إلى 3 انتصارات على أقل تقدير من أجل البقاء، وهو أمر ليس بعيداً عن الفريق، خصوصاً مع وجود تصميم كبير من اللاعبين على حصد النقاط بالفترة المقبلة، وظهرت هذه الروح والفريق يلعب بعشرة لاعبين أمام الفجيرة.

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