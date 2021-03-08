إعادة تشكيل هيئة الاعتراض على البطاقات الحمراء

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

أعيد تشكل هيئة الاعتراض على نيل البطاقات الحمراء باتحاد الكرة ،وتولى المستشار عيسى صالح مهمة المنسق العام لخبرته الرياضية والقانونية الكبيرة، وتضم في عضويتها محسن مصبح وخالد عبيد وسبيت خاطر عن فئة اللاعبين، ويونس حسن وحمد الشيخ ومحمد الجلاف ومسلم أحمد وفريد علي عن الحكام، بالإضافة إلى عضوين من خارج الدولة وهما المصري عصام عبدالفتاح والأردني إسماعيل الحافي.

وتتضمن آلية عمل اللجنة تقديم الأندية طلب الاعتراض على نيل أحد لاعبيها بطاقة حمراء إلى الأمانة العامة باتحاد الكرة، وسداد 10 آلاف درهم، ويرد المبلغ في حالة إلغاء البطاقة، ويقوم 3 أعضاء باللجنة، يرشحهم المنسق العام بدراسة الاعتراض.

من جهة أخرى لم تتلقَ اللجنة أي اعتراض بشأن طرد ماجد حسن «شباب الأهلي»، خامداموف«حتا».

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