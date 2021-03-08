30 نقطة تتوج «الصقور» بطلاً لدوري الشباب

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

حسم «صقور الإمارات»، بقيادة المدرب سمير الشيخ، لقب دوري الشباب لكرة القدم، قبل أسبوع من ختام البطولة، مستفيداً من تعادل العروبة وشباب الأهلي 3 - 3، ليحافظ فريق الإمارات على الصدارة بـ 30 نقطة، فيما وصل «فرسان دبي»،إلى 26 نقطة وصيفاً، ويلتقي الإمارات وشباب الأهلي الخميس المقبل، ولن تؤثر نتيجة المباراة في تتويج «الصقور».

وفاز شباب الإمارات خلال مشواره، في 9 مباريات من 13، وحقق التعادل 3 مرات، وخسر مباراة واحدة، وأحرز لاعبوه 33 هدفاً، ويتصدر عمر شادوك قائمة هدافي الفريق برصيد 6 أهداف.

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