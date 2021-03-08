«العميد» يخلط أوراق الصراع على اللقب

المصدر: متابعة - ياسر قاسم، عدنان الغربي، محمد فضل

عمّق النصر جراح الشارقة وهزمه امس باستاد آل مكتوم 2 - 1 في الجولة 19 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وبهذه النتيجة أعاد «العميد» خلط أوراق سباق الصراع على اللقب، حيث وقع على دخوله في حسابات المنافسة على الصدارة بقوة وبات الفارق بين الجزيرة المتصدر والشارقة 4 نقاط، ورفع النصر رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن الشارقة الذي تراجع إلى المركز الثالث بـ37 نقطة.

ونجح النصر في ترجمة سيطرته المطلقة على أحداث المباراة بهدف أول حمل توقيع تيغالي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من كرة ارتدت أمامه بعد ركلة حرة لعبها البرتغالي توزي.

وفي الشوط الثاني، ارتفع إيقاع المباراة بعد أن استعاد الشارقة مستواه وتمكن من تهديد مرمى العميد بعدة فرص خطرة عن طريق كورنادو وتسديدات شوكوروف إلى أن تمكن من إدراك التعادل من رأسية سيف راشد في الدقيقة 60 لكن النصر رد سريعاً بالهدف الثاني بواسطة تيغالي في الدقيقة 64، ونجح في الحفاظ على تقدمه إلى نهاية المباراة.

وحقق عجمان تعادلاً مثيراً مع ضيفه الوحدة 3 - 3 باستاد راشد بن سعيد، في «ريمونتادا» مثيرة وشهدت المباراة ظهور «VAR» في 3 مشاهد، تقدم الوحدة بهدف إسماعيل مطر بعد 6 دقائق، وأدرك عجمان التعادل عبر مدافعه عبد الله صالح، واستعان الحكم أحمد عيسى بتقنية «VAR» لتاكيد صحة الهدف، وعاد «العنابي» للتقدم برأسية ماتافز «ق 42»، وأضاف عمر خريبين الهدف الثالث، واحتسبه الحكم بتوجيه من حكم «VAR» في الدقيقة 63، وشهدت الدقيقة 72 نقطة تحول لعجمان بحصوله على ركلة جزاء نفذها جارديل وصدها الحارس محمد الشامسي، ولكن الحكم أعاد تنفيذها بتوجيه من حكم «VAR»، لينجح جارديل في تسجيلها، وأحرز بوبكر تراولي الهدف الثالث لـ«البرتقالي» في الدقيقة 83،وبهذه النتيجة وصل الوحدة إلى 29 نقطة وعجمان للنقطة العاشرة.

وفاز خورفكان على الظفرة 5 - 1 وهو الانتصار الأول للنسور على الظفرة في عصر الاحتراف، وجاءت 4 من أهداف خورفكان بأقدام برازيلية عن طريق دودو (هدفين) وهدف لكل من لوبيز وباولينهو في الدقائق 4، 6، 53، 78، وأضاف البديل إسماعيل الحمادي الهدف الخامس في الدقيقة (90 + 3 ) فيما أحرز للظفرة السنغالي ديوب في الدقيقة 71.

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