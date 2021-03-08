«الإمارات للتحكيم الرياضي» يحتفي بالدفعة الأولى

المصدر: (دبي - وام)

شهد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي تخريج الدفعة الأولى من الموفقين والمحكمين الدارسين وسط الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المتبعة للوقاية، حفاظاً على سلامة الجميع، وجرت خلال الحفل مناقشات بين الخريجين والمحكمين ورؤساء الغرف الابتدائية والاستئنافية، وهنأ علي بو جسيم الخريجين على ما أنجزوه من نجاحات خلال المرحلة الماضية، وقال: تخريج أول دفعة من المحكمين يبشر ببناء أجيالِ جديدة لخدمة رياضة الإمارات في هذا الجانب المهم الذي يقضي بإعطاء كل ذي حقِ حقه لتنعم رياضاتنا بمزيدٍ من الاستقرار والتميز والازدهار.

حضر الاجتماع ضرار حميد بالهول نائب رئيس المركز، والأعضاء سعيد عبد الغفار، ويوسف البطران، وحمده الشامسي، وسعيد العاجل، وأحمد الظاهري.

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