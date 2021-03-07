النصر يقسو على الشارقة بثنائية تيغالي ..ويعيد خلط الأوراق

المصدر: دبي - عدنان الغربي - تصوير - سالم خميس

قسا النصر على الشارقة وعمق جراحه بعد أن تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 19 لدوري الخليج العربي، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، ليرفع العميد رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن الشارقة الذي تأخر إلى المركز الثالث بـ37 نقطة.

وبهذه النتيجة أعاد النصر خلط الأوراق في سباق الصراع على اللقب، حيث وقّع على دخوله في حسابات المنافسة على المركز الأول بقوة وعمّق الفارق بين الجزيرة المتصدر والشارقة إلى 4 نقاط.

وجاءت المباراة سريعة من جانب النصر، الذي ضغط بثقله على دفاع الشارقة وتفوق في الاستحواذ وتحكم في مجريات المباراة بشكل جيد، وهدد مرمى عادل الحوسني بعدة فرص أبرزها تسديدتين صاروخيتين من أقدام محمود خميس وضياء سبع اللتين حولهما الحوسني بصعوبة إلى الركنية في الدقيقتين 37 و40، في المقابل لعب الشارقة ببطء ولم يصل إلى مرمى النصر إلا في مناسبات قليلة.

ونجح النصر في ترجمة أفضليته وسيطرته المطلقة على احداث المباراة بهدف حمل توقيع سيباستيان تيغالي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من كرة ارتدت أمامه بعد ركلة حرة لعبها البرتغالي توزي.

في الشوط الثاني، ارتفع ريتم المباراة بعد أن استعاد الشارقة مستواه وتمكن من تهديد مرمى العميد ببعض الفرص الخطرة عن طريق كورنادو وتسديدات شوكوروف إلى أن تمكن من إدراك التعادل من رأسية سيف راشد في الدقيقة 60 لكن النصر رد سريعا بالهدف الثاني بواسطة تيغالي في الدقيقة 64، ونجح في الحفاظ على تقدمه إلى نهاية المباراة.

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