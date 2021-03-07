خورفكان يكتسح الظفرة بخماسية ويقترب من البقاء

المصدر: خورفكان - محمد فضل - تصوير - زيشان أحمد

حقق خورفكان انتصاره الأول على الظفرة في عصر الاحتراف، بعد أن فاز عليه بنتيجة كاسحة «5 -1» خلال المباراة، التي أقيمت اليوم لحساب الجولة 19 من دوري الخليج العربي، ليصل نسور الخور برصيدهم إلى 18 نقطة، محافظين على المركز الـ11 ومتقدمين خطوة مهمة نحو بقائهم في دوري الأضواء والشهرة، فيما أبقت الهزيمة الظفرة في مركزه العاشر برصيد 20 نقطة.

وجاءت أربعة من أهداف خورفكان الخمسة بأقدام برازيلية عن طريق دودو (هدفين) وهدف لكل من لوبيز وباولينهو في الدقائق 4، 6، 53، 78، وأضاف البديل إسماعيل الحمادي الهدف الخامس في الدقيقة 90+3، فيما أحرز الهدف اليتيم للظفرة السنغالي ماكيتي ديوب في الدقيقة 71.

ثنائية سريعة

وأكرم خورفكان وفادة ضيوفه بهدفين سريعين في أول 6 دقائق لانطلاقة المباراة عبر البرازيلي رفائيل دودو، الذي سجل هدفين بـ «الكربون» مع اختلاف زاوية كل هدف، بعد أن قام في الأول بمخادعة حارس الظفرة عبد الله الناصري، الذي فشل في إبعاد التسديدة التي تحولت من تحت أقدام المدافع خالد الدرمكي في الدقيقة 4، وعاد اللاعب نفسه وسدد بيمناه كرة قوية ارتطمت بيد الحارس والقائم لتعانق الشباك في الدقيقة 6، ليجد مدرب الظفرة السوري محمد قويض نفسه متأخراً بهدفين قبيل اكتمال الدقائق العشر الأولى لانطلاقة المباراة

ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط أي جديد على مستوى النتيجة، التي استمرت بثنائية.

وكرر نسور خورفكان سيناريو الشوط الأول وتمكن البرازيلي رامون لوبيز من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 53،

لكن ديوب قلص الفارق بضربة رأس محكمة خدع بها حارس خورفكان أحمد ديدا في الدقيقة 71، لكن خورفكان عاد من جديد وسجل باولينهو هدف فريقه الرابع بعد العودة لتقنية «فار» في الدقيقة 78، وفور دخوله تمكن إسماعيل الحمادي من التوقيع على هدف خورفكان الخامس 90+3 لتنتهي المباراة بنتيجة 5-1.

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