عجمان يحقق تعادلاً مثيراً مع الوحدة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم - تصوير - غلام كاركر

حقق عجمان تعادلاً مثيراً مع ضيفه الوحدة 3-3 ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي في المباراة التي جرت باستاد راشد بن سعيد ليصل عجمان للنقطة العاشرة والوحدة إلى 29 نقطة، جاءت المباراة مثيرة من بدايتها بعد الهدف المبكر الذي سجله الوحدة بعد مرور 6 دقائق عبر قائده إسماعيل مطر الذي تألق بعد ذلك وصنع هدفين آخرين، واجتهد عجمان لتعديل النتيجة ونجح في ذلك بعد مرور نصف ساعة عبر مدافعه عبد الله صالح الذي استغل كرة ساقطة من الحارس محمد الشامسي، احتسبها الحكم أحمد عيسى هدفاً وأكد على صحة الهدف بعد معاينة "الفار" ولم ينتظر الوحدة كثيراً للتقدم من جديد "ق 42" برأسية ماتافز من هجمة صنعها إسماعيل مطر لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-1،

وبدأ عجمان الشوط الثاني بشكل أفضل وضاعت له فرصة التعديل من تراولي ورد الوحدة بشكل قوي محرزاً الهدف الثالث عبر عمر خريبين بتسديدة في مقص المرمى واحتسبها الحكم بتوجيه من "حكم الفار" في الدقيقة 63، وشهدت الدقيقة 72 نقطة تحول لعجمان بحصوله على ركلة جزاء بعد عرقلة احمد راشد للاعب تراولي، نفذها جارديل وصدها الحارس محمد الشامسي ولكن الحكم أحمد عيسى أمر بإعادة تنفيذها بتوجيه من حكم "الفار" لينجح جارديل في تسجيلها وواصل عجمان ضغطه على مرمى الوحدة حتى نجح في تسجيل الهدف الثالث برأسية بوبكر تراولي في الدقيقة 83 مستغلاً عكسية حميد عبد الله لتنتهي المباراة بتعادل مثير ونصف "درزن" من الأهداف للفريقين.

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