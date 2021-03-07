تعادل «الفخر» و«الفرسان» يُشعل صراع الصدارة

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

أشعل تعادل الجزيرة وشباب الأهلي 1 - 1 أمس بالجولة 19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم صراع الصدارة التي يتنافس عليها 5 فرق، وأنقذ المدافع ميلوس، الجزيرة من الخسارة ، مدركاً هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الثانية من الزمن بدلاً من الضائع من لقاء الفريقين الذي شهد تقدم «فرسان دبي» بهدف إدواردو في الدقيقة 60 ، كما طرد الحكم ، ماجد حسن «شباب الأهلي» بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وبهذه النتيجة حافظ «فخر أبوظبي» على القمة برصيد 41 نقطة، ووصل شباب الأهلي إلى 33 نقطة.

وتعادل العين والوصل 1 - 1 باستاد هزاع بن زايد، تقدم العين بهدف كايو، «ق 55»، وأدرك الوصل التعادل عن طريق مينديز «ق 60»، ورفع العين رصيده إلى 31 نقطة، والوصل إلى 29 نقطة.

وفاز بني ياس خارج ملعبه على اتحاد كلباء 2 - 0 ووصل إلى النقطة 39 وصيفاً، ومتقدماً على الشارقة بنقطتين وجاء هدفا «السماوي» بلمسة أرجنتينية عن طريق سواريز «ق 74» وخمينيز «ق 79» بهدف عالمي. ولعب كلباء بعشرة لاعبين بعد طرد محمد سبيل «ق 64».

وأنعش حتا آماله في البقاء بفوزه على الفجيرة 1 - 0 باستاد حمدان بن راشد وسجل الهدف البرازيلي جوناتاس دي خيسوس من ركلة جزاء «ق 85»، وأكمل حتا المباراة بعشرة لاعبين في الشوط الثاني لتلقي الأوزبكي خامداموف الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء، وألغى الحكم هدف لاعب الفجيرة علي عيد في الوقت القاتل بعد العودة إلى «VAR».

وتختتم الجولة اليوم بثلاث مباريات، ويستضيف النصر فريق الشارقة في «منعطف خطير» للفريقين، في سباق المنافسة على اللقب، ويلتقي عجمان مع الوحدة، وخورفكان مع الظفرة، ويعود المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري لقيادة الشارقة بعد تعافيه من الظرف الصحي.

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