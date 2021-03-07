فلاديمير: الفوز رسالة بأن حتا لا يزال في صلب المنافسة

المصدر: على الظاهري

أكد فلاديمير فيرموزيتش مدرب حتا، أن فريقه بعد الفوز على الفجيرة وجه رسالة لكل المنافسين بأنه لا يزال في صلب المنافسة،

وقال إن حتا خاض مباراة صعبة من الناحية الذهنية للاعبين، خاصة وأنه في حال الخسارة سيبتعد الفريق عن المنافسة على البقاء في دوري الخليج العربي، مما أدى رفع وتيرة وإيقاع اللعب لدى لاعبيه، مشيداً بالروح القتالية ومحافظة اللاعبين على تركيزهم وعدم الاستسلام خاصة بعد استكمال اللقاء بعشرة لاعبين مما أدى إلى تمسكهم بالرغبة وقاد إلى النجاح في تسجيل هدف السبق رغم ندرة الفرص الحقيقية.

وأضاف فيرموزيتش، إن حتا لا يزال في قاع الترتيب ولكن يعتبر الفوز في المباراة بمثابة خطوة كبيرة لتصحيح المسار، ويجب استكمال المهمة بكل قوة في مشوار البقاء، مشيراً إلى أن المباراة حملت مشاهد مميزة أبرزها تسجيل المهاجم جوناتاس هدف الفوز في يوم ميلاده.

وعن تقييمه لأداء الفريق، قال إن المباراة جاءت ممزوجة بالمشاعر والرغبة لتحقيق الفوز وكان الجميع على يقين بأن تصحيح المسار من أجل البقاء يحتاج إلى نحو 3 انتصارات على أقل تقدير والكل لاحظ تطور أداء الفريق في الفترة الأخيرة وسيستكمل "الإعصار" المشوار بنفس النهج والأداء لتحقيق طموحاته في الموسم، متقدماً بالتهنئة لجميع اللاعبين وجماهير "الإعصار الحتاوي" وكذلك فريق الفجيرة على الأداء القوي.

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