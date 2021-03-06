حتا ينعش آمال البقاء بنقاط الفجيرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

أنعش فريق حتا آماله في البقاء بدوري الخليج العربي لكرة القدم بفوزه اليوم على ضيفه الفجيرة 1 - 0 باستاد حمدان بن راشد لحساب الجولة 19. ورفع «الإعصار» رصيده إلى 8 نقاط، بينما تجمد الفجيرة عند 10 نقاط. سجل هدف حتا البرازيلي جوناتاس دي خيسوس من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

شهد الشوط الأول أفضلية لأصحاب الأرض، وهدد مرمى الضيوف في أكثر من فرصة أبرزها تسديدة راميريز التي جاءت في أحضان الحارس عبدالله التميمي، وأضاع اللاعب نفسه كرة اعتلت العارضة من ركنية جاءت بعد عودة الحكم حمد علي لتقنية الفيديو المساعد «VAR» بسبب وجود شك في لمسة يد ضد دفاع الفجيرة.

وأكمل حتا المباراة بعشرة لاعبين في الشوط الثاني بعد تلقي الأوزبكي خامداموف الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء، وحاول الفجيرة الاستفادة من النقص العددي لمنافسه عبر عدة هجمات لم تثمر عن تسجيل هدف.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح حتا بعد تعرض اللاعب سعيد سليمان لدفع داخل منطقة الجزاء نجح من خلالها جوناتاس في تسجيل هدف السبق. وألغى الحكم هدف لاعب الفجيرة علي عيد في الوقت القاتل بعد العودة إلى «VAR» والتأكد من وجود حالة تسلل.

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