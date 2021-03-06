العربي يعرقل الإمارات و«الحصن» يكسب دبا

المصدر: متابعة – محمد فضل

أوقف العربي انتصارات فريق الإمارات وفرض عليه التعادل 2 - 2 في الجولة 15 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وبهذه النتيجة خسر «الصقور» نقطتين في صراع الصدارة، وأحرز هدفي الإمارات ديغو سيلفا وخليل الدرمكي في الدقيقتين 31، 80، وللعربي ماتيوس داسيلفا وفينسيوس لوبيز في الدقيقتين 33، 64، ووصل الإمارات إلى 29 نقطة بفارق نقطتين عن العروبة «الوصيف».

وفاز دبا الحصن بمباراة الديربي متغلباً على جاره دبا الفجيرة بنتيجة 2 - 1 سجل للفائز مايسلون ليما وسيد عواج في الدقيقتين 35، 72، وللخاسر برونو ادواردو في الدقيقة 39، ووصل الحصن إلى 23 نقطة رابعاً.

من ناحية أخرى قرر نادي الذيد تعيين وليد عبيد مدرباً لفريق الكرة خلفاً لمحمد العجماني الذي أقيل بسبب سوء النتائج ويباشر عبيد مهامه غداً.

وارتفع عدد المدربين الذين تم الاستغناء عنهم في الدوري إلى 10 مدربين فيما حافظت 4 أندية فقط على مدربيها وهي التعاون، الإمارات، العربي، مصفوت.

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