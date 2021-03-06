السماوي يصطاد النمور بثنائية "أرجنتينية" ويرتقي لوصافة دوري الخليج العربي

المصدر: كلباء – محمد فضل – تصوير زيشان احمد

ارتقى بني ياس بشكل مؤقت لوصافة دوري الخليج العربي بعد فوزه خارج الديار على اتحاد كلباء بهدفين دون رد خلال المباراة التي أقيمت اليوم في افتتاحية مواجهات الأسبوع 19 ،ليكسر لاعبو السماوي عقدة ملعب كلباء الذي لم يتذوقوا فيه طعم الفوز خلال 3 جولات متتالية انتهت على وقع التعادل .

وانتظر لاعبو بني ياس حتى الشوط الثاني الذي تأثر فيه كلباء بطرد المدافع محمد سبيل في الدقيقة 64 ليستغل لاعبو السماوي النقص العددي بـ" عشرة لاعبين " في صفوف النمور ويتمكنوا من تسجيل هدفين سريعين عبر رأسية الأرجنتيني سواريز في الدقيقة 74 وأضاف مواطنه خمينيز هدف "عالمي" من تسديدة خارج منطقة العمليات لا تصد ولا ترد لم يحرك تجاهها حارس كلباء جمال عبد الله ساكناً وبث الهدف الاطمئنان وسط لاعبو السماوي ومدربهم الروماني ايسيلا في الدقيقة 79 .

وكاد البديل جواو بيدرو ان يضيف الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من المباراة لكن كرته فلتت من يد الحارس عبد الله وارتطمت بقائم كلباء .

ليصل بني ياس المتطور بنقاطه الى 39 محتلاً وصافة الترتيب بشكل مؤقت ويشعل صدارة دورينا ، فيما بقى اتحاد كلباء في رصيده الحالي ب 26 نقطة في المركز التاسع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز