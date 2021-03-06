العين والوصل يقنعان بالتعادل 1-1

المصدر: العين- طلحة عبدالله

قنع فريقا العين وضيفه الوصل بالتعادل 1-1 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

تقدم العين بهدف السبق عن طريق كايو كانيدو، (ق 55)، وعادل للوصل رونالدو مينديز (ق 60)، وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى (31 نقطة) وبقي في المركز السادس، فيما رفع الوصل رصيده إلى (29 نقطة) وتقدم مؤقتا إلى المركز السابع



دخل الفريقان إلى أرضية ملعب المباراة، وكل منهما يتطلع لتحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث لتعديل وضعه في الترتيب وإرضاء جماهيره بعد أن فقدا فرصة المنافسة على اللقب باتساع الفارق بينهما والمتصدر،.

وجاء الأداء في مجمله خلال هذا الشوط متكافئا من حيث الاستحواذ على الكرة والمحاولات الهجومية مع أفضلية نسبية للعين الذي أضاع فرصا أخطر عن طريق لابا كودجو، وخالد البلوشي، فيما كانت الفرصة الأخطر للوصل من ركلة ثابتة خارج المنطقة سددها فابيو ليما وتصدى لها بتألق كبير الحارس خالد عيسى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف.



لم يختلف الشوط الثاني كثيرا في بدايته عما كان عليه الشوط الثاني، فيما بدا الوصل أفضل في الدقائق الأولى، لكن الأمور سرعان من انقلبت لصالح العين الذي تقدم بالهدف الأول عن طريق كايو كانيدو، غير أن فرحة أصحاب الأرض لم تستمر سوى أربع دقائق حيث أدرك البرازيلي رونالدو مينديز، التعادل للوصل بتسديدة قوية من خارج المنطقة.

وكان لهدف التعادل الوصلاوي مفعول السحر على المباراة لتصبح أكثر إثارة وحيوية من الطرفين اللذين تبادلا الهجمات والفرص الضائعة على المرميين قبل أن يعلن الحكم عن نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

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