العنبري يتعافى ويقود الشارقة أمام النصر

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

تعافى المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة من الظرف الصحي الذي أبعده عن مباشرة مهامه خلال الأيام الماضية، وعاد العنبري لعمله في الاشراف على الفريق اعتباراً من التدريب الأخير الذي أجراه الشارقة بملعبه في فرع النادي بمنطقة الحزانة مساء اليوم قبل مواجهة النصر يوم الأحد ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي.

وكان العنبري غاب من بعد مواجهة الشارقة والنصر في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة قبل أسبوعين، وأشرف مساعده مارسيو سابينو على المباراة السابقة في الدوري أمام الجزيرة، وسيعود العنبري للإشراف على فريقه في مباراة النصر باستاد آل مكتوم مساء الأحد.

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