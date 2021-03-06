وليد عبيد مدرباً للذيد خلفاً للعجماني

المصدر:
  • متابعة – محمد فضل
التاريخ:

عينت إدارة نادي الذيد احد فرق دوري الدرجة الأولى المدرب الوطني وليد عبيد مدرباً للفريق خلفاً لمواطنه محمد العجماني الذي أقيل بسبب سوء النتائج وسيباشر عبيد مهامه اعتباراً من الغد ، ومعروف بأن الذيد يحتل المركز الأخير ضمن ترتيب دوري الهواة برصيد نقطتين فقط بعد مرور 15 جولة على انطلاقة الدوري وخسر امس أمام مسافي بنتيجة 2-1 .

وبرحيل المدرب العجماني يرتفع عدد المدربين الذين تم الاستغناء عنهم في دوري الأولى إلى 10 مدربين باستثناء 4 أندية حافظت على مدربيها وهى التعاون " عارف شلنك " ، الإمارات جوجيكا  ، العربي " محمد جلبوت "  ، مصفوت ." طارق الحضيري "

كلمات دالة:
  • نادي الذيد،
  • وليد عبيد
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