وليد عبيد مدرباً للذيد خلفاً للعجماني

المصدر: متابعة – محمد فضل

عينت إدارة نادي الذيد احد فرق دوري الدرجة الأولى المدرب الوطني وليد عبيد مدرباً للفريق خلفاً لمواطنه محمد العجماني الذي أقيل بسبب سوء النتائج وسيباشر عبيد مهامه اعتباراً من الغد ، ومعروف بأن الذيد يحتل المركز الأخير ضمن ترتيب دوري الهواة برصيد نقطتين فقط بعد مرور 15 جولة على انطلاقة الدوري وخسر امس أمام مسافي بنتيجة 2-1 .

وبرحيل المدرب العجماني يرتفع عدد المدربين الذين تم الاستغناء عنهم في دوري الأولى إلى 10 مدربين باستثناء 4 أندية حافظت على مدربيها وهى التعاون " عارف شلنك " ، الإمارات جوجيكا ، العربي " محمد جلبوت " ، مصفوت ." طارق الحضيري "

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