الجزيرة وشباب الأهلي.. لقاء الأقوياء

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، أبوظبي - أحمد عيسى

في واحدة من أهم وأقوى مباريات دوري الخليج العربي، يلتقي الجزيرة ضيفه شباب الأهلي عند الساعة الثامنة والربع مساء اليوم لحساب الجولة الـ19 من المنافسة، في مباراة يدخلها الفريقان بروح معنوية عالية ويدافع فيها فخر أبوظبي عن صدارته التي انتزعها المرة الأولى في الموسم الحالي برصيد 40 نقطة، بعد فوزه في الجولة السابقة على الشارقة.

بينما يعمل شباب الأهلي صاحب الترتيب الخامس برصيد 32 نقطة على مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وتحقيق فوز مهم جديد يقلص الفارق بينه وبين المتصدر بحثاً عن صدارة المنافسة في مهمته الصعبة.

وأكمل الفريقان إعدادهما للقاء الذي سيخطف الأنظار من واقع قوة الفريقين وتأثير النتيجة في فريق الصدارة، ويعمل كل فريق على بذل أقصى جهده للخروج بانتصار ثمين والفوز بالنقاط الثلاث.

أهداف عديدة

بدوره أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أنه يتوقع أهدافاً عديدة في مباراة اليوم، وذلك على طريقة مباراة الدور الأول التي انتهت لمصلحة فخر أبوظبي 5-3، ذاكراً أن الفريقين يتميزان باللعب الهجومي وأن ذلك سيجعل المباراة مفتوحة وأضاف: «طابع الفريقين الهجومي ووجود العديد من العناصر المتميزة يجعلاني أتوقع عدداً من الأهداف، وأن تكون المباراة مرضية لطموحات الجماهير».

وأكد كايزر احترامه لمنافسه، ذاكراً أن شباب الأهلي من الفرق القوية وأنه يقدم مستويات جيدة في الفترة الحالية ويحقق نتائج متميزة، مشيراً إلى وجود العديد من العناصر صاحبة الموهبة العالية بصفوفه في كل خطوط اللعب، وأضاف: «بجانب النواحي الفنية فإن شباب الأهلي يتمتع بروح معنوية عالية بعد فوزه الأخير وبلوغه نهائي كأس الخليج العربي، وهذا كله يؤكد أن مباراتنا أمامه ستكون صعبة وتتطلب الكثير من الجهد».

أسلوب اللعب

وقال المدرب الهولندي إنه لن يغير أسلوب لعبه وسيعتمد على طريقته المعتادة، مؤكداً أن صدارة المنافسة لا تشكل ضغطاً على اللاعبين الذين سيخوضون اللقاء بدافع الفوز كما كان يحدث سابقاً من دون الانشغال بصدارة المنافسة.

وأشار مدرب فخر أبوظبي إلى غياب خلفان مبارك بالبطاقات التراكمية وعبدالله رمضان بالبطاقة الحمراء عن قمة السبت، ذاكراً أن غيابهما يعد مؤثراً في الفريق ولكنه يثق بالعناصر البديلة وبجميع لاعبيه، وخص كايزر لاعبه سيريرو بالإشادة، وقال إنه لاعب متميز وله دور مؤثر في كل النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الموسم الحالي.

معنويات

ويدخل «فرسان دبي»، المواجهة بمعنويات عالية بعد سلسلة الانتصارات والتأهل إلى نهائي بطولتي كأس الخليج العربي وصاحب السمو رئيس الدولة، والتقدم في ترتيب جدول الدوري وصولاً إلى المركز الخامس برصيد 32 نقطة، والفوز على الجزيرة اليوم، يدخله منافساً بقوة على درع دوري الخليج العربي.

ويفتقد شباب الأهلي الليلة، لاعبه كارتابيا، بسبب الإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات في الفترة السابقة، وهو من الغيابات المؤثرة في الفريق، في ظل الدور الهجومي الذي كان يؤديه اللاعب الأرجنتيني في المواجهات الأخيرة، كما يغيب المدافعان وليد عباس للإيقاف بالإنذارات الثلاثة، ويوسف جابر للإصابة.

مواجهة صعبة

توقع مهدي علي مدرب شباب الأهلي، مباراة صعبة على الفريقين عندما يحل فريقه ضيفاً على الجزيرة الليلة، وقال: «أتوقع مواجهة قوية وصعبة على الفريقين، وخاصة أننا نلعب أمام الجزيرة متصدر ترتيب الدوري، وعلى أرضه، والجزيرة يرغب في التقدم أكثر، ويسعى جاهداً للمحافظة على الصدارة، وبالنسبة لنا سنبذل كل ما نملك للخروج بنتيجة إيجابية لتحسين مركزنا في الترتيب».

وأضاف: «الجزيرة لأنه ينافس على بطولة واحدة، وهي الدوري، حصل على فترة راحة أطول، بينما يلعب شباب الأهلي مباراة كل 3 أيام، لوجوده في كل البطولات، ورغم ذلك نسعى لتجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة، ولندخل المباراة في وضع جيد».

ومن جانبه، قال أحمد عبدالله جميل لاعب شباب الأهلي: «المباراة لن تكون سهلة، وهي مهمة بالنسبة للفريقين، ونحن نواجه متصدر الترتيب، وبالتالي يجب علينا بذل جهد أكبر لنتمكن من العودة بنتيجة إيجابية، ومن المهم أن نواصل تقديم العروض الجيدة، وأن نحافظ على المستوى الذي ظل يقدمه الفريق في الفترة الأخيرة».

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