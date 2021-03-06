3 انتصارات في انطلاقة الجولة 15 لـ «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

شهدت انطلاقة الجولة 15 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، 3 انتصارات مهمة، وشدد العروبة الخناق على فريق الإمارات المتصدر بفوزه على الحمرية 2 - 0 بملعب خليفة بن زايد مبقياً فارق النقطة قائماً مع «الصقور»، سجل الثنائية كل من النيجيري فيكتور نوانيري في الدقيقة 46 رافعاً رصيده إلى 12 هدفاً في صدارة الهدافين، والبرازيلي رودريغو سيلفا قبيل نهاية المباراة بخمس دقائق ورفع العروبة رصيده إلى 27 نقطة خلف الإمارات «28 نقطة».

وأعاد الدكتور عبد الله مسفر، مدرب البطائح، فريقه لسكة الانتصارات وتغلب على التعاون بهدف وحيد سجله المحترف النيجيري وليام أوسو في الدقيقة 30 ليكسب البطائح ثلاث نقاط غالية محافظاً على مركزه الثالث برصيد 25 نقطة.

واستعاد مسافي نغمة الانتصارات بعد طول غياب محققاً الفوز خارج ملعبه على جاره الذيد بنتيجة 2 - 1، سجل الهدفين كل من إبراهيما دياكيتي وماريوس في الدقيقتين 33، 83، فيما أحرز للذيد عبد الله مهدي في الدقيقة 74 و،رفع مسافي رصيده إلى 15.

وتقام اليوم مباراتان ويبحث الإمارات عن الفوز عندما يحل ضيفاً على العربي، فيما يستضيف ملعب النواخذة بالساحل الشرقي ديربي دبا الفجيرة ودبا الحصن.

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