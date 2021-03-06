رامون دياز: الشارقة طريق النصر للمنافسة على اللقب

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الكرة بنادي النصر أن الفوز على الشارقة في المباراة التي تجمعهما بالجولة 19 لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم، غداً، تمنح فريقه فرصة قوية للمنافسة على اللقب.

ويحتل الشارقة المركز الثاني في جدول الترتيب بـ37 نقطة وتفصله 4 نقاط فقط عن النصر صاحب المركز الرابع بـ33 نقطة، ما يمنح المباراة قيمة مضاعفة ويجعلها من فئة 6 نقاط لكل منهما.

وأشار دياز إلى جهوزية «العميد» للمباراة، مشدداً على أهميتها في جدول الترتيب للفريقين وخاصة للنصر الطامح إلى العودة للمنافسة بثقله على اللقب بعدما ضمن الـتأهل إلى نهائيي كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، موضحاً أن معنويات لاعبيه عالية وهم على أتم الاستعداد لمواصلة سلسلة النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة، وقال: الفوز على الشارقة مهم لنا ويحقق العديد من المكاسب، وسيجعلنا قريبين من المنافسة على اللقب وسيكون دليلاً إضافياً على مدى التطور الذي يشهده الفريق في الفترة الأخيرة.

ونوه دياز إلى أن صفوف النصر مكتملة باستثناء غياب المدافع البرازيلي غلوبير ليما بسبب تراكم البطاقات، ومشيراً إلى أن مثل هذه المباريات تحكمها تفاصيل دقيقة ولا تحتمل الأخطاء وتحتاج إلى تركيز تام، وعبر عن تفاؤله بقدرة فريقه على تحقيق النتيجة المطلوبة لأنه يملك لاعبين يتميزون بالروح القتالية وهو ما أظهروه في المباريات السابقة.

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