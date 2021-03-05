نهاية موسم 4 من أبرز نجوم الظفرة

المصدر: أبوظي: احمد عيسى

أنتهى الموسم الكروي الحالي لأربعة من أبرز نجوم الظفرة الذين سيغيبون عن الفريق بداية من مباراة خورفكان في الجولة 19 من الدوري بعد غد الأحد وحتى نهاية الموسم، وذلك لانضمامهم إلى الخدمة الوطنية، بقيادة خالد السناني حارس المرمى، سلطان الغافري، خالد بطي، سهيل المنصوري، اعتبارا من يوم السبت.

وأبلغ الجهاز الإداري للظفرة، المدرب محمد قويض عقب التدريب المسائي اليوم بإبعاد الرباعي من قائمة مباراة خورفكان لنيلهم شرف اداء الخدمة الوطنية، ليرتفع عدد الغائبين عن اللقاء إلى 7عناصر بإضافة إبراهيم سعيد، مسلم فايز، سعيد الكثيري والذين يغيبون بسبب الإصابة، ما يشكل فرصة كبيرة أمام عناصر الصف الثاني للمشاركة ضمن عناصر التشكيل الأساسي.

ويمتلك الظفرة 20 نقطة برصيده بالترتيب العاشر في جدول الدوري واقترب كثيرا من الوصول إلى نقطة الأمان.

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