خورفكان والظفرة.. المتشابهان

المصدر: خورفكان – محمد فضل، أبوظبي - أحمد عيسى

يعد لقاء خورفكان والظفرة في ثاني أيام الجولة 19 لدوري الخليج العربي من المواجهات الصعبة، كون الفريقين في مراكز متقاربة في جدول الترتيب، كما يعدان من الفرق التي تمتلك طرق لعب قريبة في البناء الدفاعي، الأمر الذي يصعب المواجهة وكل من الفريقين يسعى لتخطي الآخر في سلم الترتيب.

وأكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق كرة القدم بنادي خورفكان، بأن مباراة الظفرة الأحد ضمن الجولة 19 من دوري الخليج العربي من فئة الست نقاط كونها تجمعهم بفريق يتخطى خورفكان بمركز واحد في سلم الترتيب (الظفرة في المركز العاشر وخورفكان الـ11).

ووصف زاناردي المواجهة بالمهمة والصعبة في الوقت ذاته، وسيدخلون اللقاء بشعار الفوز، مؤكداً: «يجب على اللاعبين استغلال ظاهرة الأرض، وأن يتمكنوا من صنع الفارق وترجيح الكفة أثناء المباراة، الجهاز الفني قام بتصويب الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المواجهة الماضية أمام شباب الأهلي، والتي تمثلت في غياب التركيز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة والتي كفلت الفوز لفرسان دبي».

وقال: «فريقي يتحسن ويتطور من مباراة لأخرى، وأثبتنا بأننا قادرون على منافسة أي فريق، لكننا نفتقد الحظ ويجب علينا استغلال الفرص التي تتهيأ للاعبين وتحويلها لأهداف بدءاً من مباراة فارس الغربية».

وأكد زاناردي أنه راضٍ عن اللاعبين وثقته فيهم كبيرة، مشيراً إلى أن التشكيلة التي سيدفع بها يوم الأحد قادرة على إعادة البسمة لشفاه جماهير خورفكان، مضيفاً: «أعتقد بأن الـ11 لاعباً سيكونون عند حسن ظن الجميع بهم».

بدوره قال مدافع خورفكان عبد الله الرفاعي، إن طموح نسور خورفكان يتمثل في تحقيق النتيجة الإيجابية، والتي تضمن لهم الإبقاء على النقاط الثلاث بملعب المباراة، على الرغم من صعوبة الفريق الزائر، والذي اعتبر أنه سيأتي بمعنويات فوزه على العين في الجولة الماضية.

وقال الرفاعي: سنعمل على استثمار الفرص التي تتهيأ لنا أمام المرمى مع ضرورة مراقبة مفاتيح اللعب في صفوف الظفرة وعدم منحهم أي مساحات والتركيز على مستوى الخط الخلفي.

تشابه

ومن ناحيته قال محمد قويض مدرب الظفرة، إن فريقه وخورفكان يتشابهان في أسلوب اللعب باعتمادهما معاً على إغلاق المنطقة الدفاعية والتركيز على الهجمات المرتدة لإحراز الأهداف، مؤكداً أن ذلك يجعل من مباراة الفريقين الأحد مغلقة وصعبة، خاصة أن كل فريق حريص على نيل النقاط الثلاث.

وأظهر قويض احتراماً لمنافسه، ذاكراً أن خورفكان يمتلك عناصر متميزة في صفوفه مثل إسماعيل الحمادي وبرونو وعمر جمعة ربيع ولوبيز، وأنه من الفرق التي تطورت في الأداء وتبحث عن نتائج أفضل، وقال: أعتقد أننا مقبلون على مباراة أصعب من المباراتين السابقتين أمام العين والشارقة، لأن خورفكان يلعب بذات أسلوبنا ويدافع أحياناً بتسعة لاعبين، لذلك نجد أنه يخسر بفارق ضئيل أمام منافسيه، كما أنه نجح في تحقيق فوز على الجزيرة متصدر المنافسة بثلاثة أهداف دون رد، وبالتأكيد نظافة شباكه أمام الجزيرة دليل على تركيزه الدفاعي الكبير.

وأكد قويض أنه رغم صعوبة المباراة، لكن فريقه عازم على نيل النقاط وتقديم مباراة جيدة، مشيراً إلى استمرار النقص في صفوف فرسان الظفرة بغياب مسلم فايز وسهيل المنصوري وإبراهيم سعيد مع غيابات أخرى متوقعة حال انضمام بعض العناصر لأداء الخدمة الوطنية، وقال قويض: بالتركيز في المباراة واللعب الجاد والروح القتالية يمكننا تجاوز عقبة خورفكان وتحقيق الفوز الذي سنبذل من أجله أقصى مجهود.

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