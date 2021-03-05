مهدي ينافس كايزر وهيلمان على جائزة الأفضل في فبراير

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل لشهر فبراير، في دوري الخليج العربي لكرة القدم، والمقامة برعاية «اتصالات».

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من مهدي علي، مدرب شباب الأهلي الذي يواصل تحقيق النتائج الإيجابية مع فريقه ويقوده نحو طموحات كبيرة، إلى جانب الهولندي مارسيل كايزر الذي نجح في قيادة الجزيرة للانفراد بصدارة الدوري، والبرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، الذي لم يعرف الخسارة مع فريقه أخيراً.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كلاً من علي مبخوت لاعب الجزيرة، الذي ساهم خلال الشهر الماضي في قيادة فريقه للانفراد بصدارة ترتيب دوري الخليج العربي، بتحقيق ثلاثة انتصارات وتعادل، ويعتلي اللاعب صدارة الهدافين برصيد 17 هدفاً، كما أنه ينفرد بصدارة صناعة الأهداف بـ 8 تمريرات حاسمة، ويتواجد معه في قائمة المرشحين زميله الجنوب أفريقي تولاني سيريرو، صاحب الأداء القوي في وسط ميدان الجزيرة، والذي ساهم في النتائج الإيجابية للفريق.

ويتنافس معهما البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب شباب الأهلي، الذي نجح في وضع بصمته في العودة القوية لفريقه، وسجل 7 أهداف هذا الموسم، كما يتواجد في قائمة المرشحين ريان مينديز، لاعب النصر، هداف فريقه هذا الموسم بـ 6 أهداف، ونجح لاعب منتخب الرأس الأخضر في أن يكون الأكثر تنفيذاً للمراوغات بـ 62 مرة.

كما يحضر في القائمة البرازيلي جواو بيدرو، لاعب بني ياس، الذي ساهم في تواجد فريقه في المركز الثالث على لائحة الترتيب، ويحتل بيدرو المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفاً.

وتتضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، كلاً من علي خصيف، الجزيرة، وأحمد شامبيه النصر، وفهد الظنحاني بني ياس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز