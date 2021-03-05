3 مباريات في افتتاحية الجولة 15 لـ«الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تشهد ملاعب أندية الهواة اليوم إقامة 3 مباريات «مرتقبة» في افتتاحية مباريات الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى، ويستقبل العروبة على ملعب خليفة بن زايد بإمارة الفجيرة ضيفه الحمرية، ويلاقي البطائح بمدربه الجديد عبد الله مسفر فريق التعاون، فيما يستقبل الذيد جاره مسافي في قمة القاع.

وغداً تقام مباراتان في الأولى يرحل المتصدر الإمارات لملعب العربي في إمارة أم القيوين ويستقبل دبا الفجيرة جاره دبا الحصن في ديربي الساحل الشرقي وتقام كافة المباريات في الخامسة و35 دقيقة مساءً، وسيكون مصفوت في الراحة الأسبوعية.

تشديد الخناق

يبحث فريقا العروبة والحمرية عن النقاط الثلاث عندما يلتقي الفريقان اليوم في الساحل الشرقي، ويسعى العروبة وصيف المسابقة بـ24 نقطة إلى تضييق الخناق على الإمارات متصدر الترتيب بـ28 نقطة مع مباراة زائدة عن العروبة الذي غاب عن الجولة الماضية بسبب الراحة الإجبارية، ولذا سيكون الخطأ ممنوعاً على رفاق الهداف النيجيري فيكتور نوانيري نجم العروبة الذي يعتلي حالياً صدارة الهدافين بـ11 هدفاً.

وفيما يتعلق بالحمرية صاحب المركز السادس «18 نقطة» فيبحث مدربه الوطني محمد إسماعيل عن تعويض هزيمته قبل أسبوع أمام العربي في عقر داره بإمارة الشارقة، ولا مناص بغير الفوز للفريق الزائر إذا كان لديه الرغبة في الحفاظ على حظوظه في التأهل لدوري الأضواء والشهرة لأول مرة في مسيرته.

المهمة الأولى

ويقود المدرب الوطني الدكتور عبد الله مسفر فريقه البطائح أمام التعاون في أول امتحان له بدوري الهواة بعد التعاقد معه قبل أيام خلفاً للتونسي «المقال» نور الدين العبيدي، وتنحصر مهمة مسفر في إعادة فريقه إلى سكة الانتصارات من جديد بعد أربع جولات مضت حقق فيها الفريق الذي كان متصدراً للمسابقة 3 تعادلات وهزيمة، ويملك البطائح 22 نقطة ويحتل المركز الثالث.

وفيما يتعلق بالضيف القادم من إمارة رأس الخيمة فريق التعاون فقد استعاد نغمة الانتصارات بفوزه على الذيد بثنائية في الجولة الـ14 رفعت رصيد الفريق إلى 16 نقطة في المركز الثامن ويسعى مدرب التعاون الوطني عارف شلنك إلى العودة من ملعب البطائح بنتيجة إيجابية أقلها التعادل إن لم يكن الفوز على صاحب المركز الثالث.

قمة القاع

وتجمع المباراة الثالثة اليوم الفريقين القابعين في أسفل الترتيب إذ يستقبل الذيد الأخير «11» بنقطتين جاره مسافي «العاشر» بـ12 نقطة ويتطلع أصحاب الأرض إلى تحقيق الفوز الأول في المسابقة بعد مرور 14 جولة على انطلاقة الدوري.

أما مسافي فقد تراجعت نتائجه في الجولات الأخيرة وكان لاعبوه قد أبلوا بلاءً حسناً عند انطلاقة الدوري وقدموا أفضل ما لديهم، لكن سرعان ما بدأ الفريق في تلقي الهزائم ليتراجع من مراكز المقدمة إلى قاع الترتيب.

مباريات الغد

ويرفع فريق الإمارات شعار الفوز وعدم التفريط في النقاط عندما يحل ضيفاً على العربي المتطور مع مدربه محمد جالبوت والذي حقق الفوز على الحمرية قبل أسبوع ولذا فإن مهمة المدرب المقدوني جوكيكا لن تكون سهلة أمام العربي الساعي لحصد النقاط الثلاث للحفاظ على حظوظ التأهل.

ديربي «الجارين»

وتجمع المباراة الثانية غداً ديربي الساحل الشرقي الذي يجمع الجيران، دبا الفجيرة ودبا الحصن في قمة «مثيرة» حيث يسعى كل فريق إلى وقف النزيف بعد هزيمة النواخذة الماضية أمام الصقور وتعادل الحصن أمام البطائح، ومن الصعب التكهن بنتيجة المباراة للمستوى المتشابه بين الفريقين واحتلالهما المركزين الرابع للحصن بـ20 نقطة والخامس للنواخذة بـ19 نقطة.

مباريات اليوم



العروبة – الحمرية 17:35

البطائح – التعاون 17:35

الذيد – مسافي 17:35

مباريات الغد

دبا – الحصن 17:35

العربي – الإمارات 17:35

مصفوت – راحة

ترتيب الهدافين

اللاعب النادي عدد الأهداف

نوانيري العروبة 11

داسيلفا الإمارات 11

المربوعي الحصن 8

فانيفا الحمرية 7

واندرسون البطائح 7

جاسم النقبي البطائح 6

ترتيب الفرق

المركز الفريق النقاط

1 الإمارات 28

2 العروبة 24

3 البطائح 22

4 دبا الحصن 20

5 دبا الفجيرة 19

6 الحمرية 18

7 التعاون 17

8 العربي 16

9 مصفوت 13

10 مسافي 12

11 الذيد 2

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