البياوي: لا أعذار لـ«الذئاب» في مواجهة النقاط الست

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

أكد التونسي ناصيف البياوي مدرب فريق الكرة بنادي الفجيرة أن معنويات لاعبي الفريق عالية قبيل مواجهة حتا السبت المقبل في الدوري، معرباً عن أمله أن تسير الأمور كما يتمنى جمهور «الذئاب» باستعادة الفريق نغمة الانتصارات والعودة من ملعب «الإعصار» بالنقاط الثلاث.

ووصف البياوي المباراة بأنها من فئة 6 نقاط، وقال: «لا توجد أعذار للاعبين ويجب عدم التفريط في المباراة وسنقاتل من أجل الفوز.

وأشار البياوي إلى الأداء الجيد الذي يقدمه لاعبو الفجيرة لكن الحظ يدير ظهره للفريق، وقال: أتمنى أن نكون في يومنا في الجولة 19.

وأكد أن المباريات المقبلة صعبة كما يجب الحذر أمام حتا الذي غير فريقه بالكامل في الدور الثاني وهو يقدم أداءً متصاعداً لكن ذلك لن يمنع الفجيرة من تحقيق الانتصار، وسنحاول إيقاف مفاتيح اللعب واستغلال نقاط الضعف عند منافسنا.

وأضاف: نفتقد أكثر من أربعة لاعبين للإيقاف والإصابات، ولكن ثقتي كبيرة في اللاعبين الذين سيتواجدون في التشكيلة الأساسية وهم عازمون على إسعاد جماهير الفجيرة.

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