حارس بني ياس يشيد بتجديد عقد إيسايلا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أشاد فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس بتجديد عقد دانييل إيسايلا المدير الفني للفريق، لمدة موسمين إضافيين، معرباً عن سعادته وزملائه في الفريق باستمرار المدرب، مؤكداً أن اللاعبين ومع تجديد عقد إيسايلا فإن هدفهم هو إحراز بطولة مع المدرب، الذي نجح في تحقيق نقلة نوعية في الفريق، الذي يقدم مستويات جيدة الموسم الحالي.

وعن مواجهة اتحاد كلباء قال: سنحاول تدارك الأخطاء التي حدثت في المباريات الثلاث الماضية أمامهم، بالطبع هي مباراة صعبة، ونحن مطالبون بالتركيز منذ البداية وحتى نهاية المباراة.

وأكد الظنحاني فخره بترشيحه مجدداً لجائزة حارس الشهر من رابطة المحترفين، مشيراً إلى سعيه لتقديم أفضل مستوى، وأن يكون عند حسن ظن النادي وجماهيره، ومواصلة تحقيق الانتصارات.

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