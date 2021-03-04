بيدرو إيمانويل: العين يعيش لحظات صعبة والأخبار السيئة لا تنقطع

المصدر: العين- طلحة عبد الله

كشف البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين، أن فريقه يعيش لحظات صعبة، بعد خسارته الأخيرة أمام الظفرة، وبطريقة مؤلمة في الدوري، وشدد على ضرورة التركيز لتغيير الأمور، قال: هناك بعض الغيابات في صفوف الفريق، قبل لقاء الوصل بعد غد باستاد هزاع بن زايد، وخضنا موسماً صعباً، فلا يكاد يخلو أسبوع من الأخبار السيئة التي تتعلق بغياب أحد لاعبي الفريق، وفي جميع المباريات الرسمية، البالغ عددها 21 مباراة في جميع البطولات، لم يلعب العين سوى 3 مباريات بتشكيلة ثابتة، لكن الأمور حالياً تمضي بصورة جيدة، وجميع اللاعبين لديهم الرغبة في تغيير الصورة، والتعويض بالحصول على النقاط الثلاث، وإهدائها لجماهير الفريق.

وأشار بيدرو إيمانويل، إلى أن أداء الفريق في مباراته أمام ضيفه الوصل، يعتمد على التركيز في العمل الذي يقومون به، وقال: الوصل فريق جيد، خصوصاً على مستوى الوسط والهجوم، كونه يمتلك لاعبين يتمتعون بإمكانات عالية بقيادة فابيو ليما.

وأضاف: سنلعب على أرضنا، وعلينا أن نتمتع بالرغبة والعزيمة، لإحراز نتيجة إيجابية، ما يتطلب أن نتعامل مع جميع المباريات المتبقية، باعتبارها نهائياً.

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