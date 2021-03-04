داسيلفا: الإرهاق يهدد لاعبي كلباء

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد خورخي داسيلفا مدرب فريق الكرة بنادي اتحاد كلباء معاناة فريقه كم الإرهاق قبيل مواجهة بني ياس في الجولة 19 من دوري الخليج العربي، بسبب ضغط المباريات المتواصل وأشار إلى أن الوضع الحالي يهدد الفريق ويدعوه إلى «تدوير» اللاعبين وإراحة آخرين مع منح الفرصة للبدلاء،وأعرب عن أمله في استعادة اللاعبين للياقتهم وأن يكون التركيز حاضراً في مواجهة «السماوي» مع البعد عن الأخطاء واصفاً منافسه بالفريق القوي ويستحق المنافسة على لقب الدوري.

وكشف داسيلفا عن غياب المحترف البرازيلي رومولو عن المباراة لإصابته بشد على مستوى الكاحل ويحتاج إلى الراحة،

وحول الخسارة أمام النصر قال: لاعبو كلباء تعاهدوا على تجاوز هذه الكبوة وهم لاعبون محترفون ولديهم خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات، وأثق أنهم سيكونون في الموعد لتحقيق الفوز.

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