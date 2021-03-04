مصدر نصراوي ينفي «أرقاماً متداولة» تخصّ أحد نجوم العميد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

نفى مصدر مسؤول في شركة النصر لكرة القدم صحة الأرقام التي صرح بها مؤخراً عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم لأحد البرامج الرياضية حول قيمة عقد الشركة مع أحد نجوم الفريق.

وأكد المصدر أن الأرقام المذكورة غير صحيحة على الإطلاق، مبدياً تحفظ شركة الكرة بنادي النصر واستغرابها الشديد من هذا التصريح والزج باسم النادي في الرد على سؤال يتعلق بأسباب استغناء شركة الشارقة لكرة القدم عن اللاعب، إذ إنه لا يخفى على أحد بأن المعلومات المالية لعقود أي نادٍ مع لاعبيه تعتبر شأناً داخلياً بحتاً، ومن غير المقبول إطلاقاً في الأعراف الإدارية والرياضية على المسؤولين الرياضيين الحديث عن التفاصيل المالية لعقود الأندية الأخرى، ناهيك عن أن الأرقام المصرح بها غير صحيحة أساساً.

وقال المصدر: شركة الكرة تصب تركيزها وجهدها على دعم الفريق الأول في استحقاقاته المقبلة، علماً بأن «العميد» ضرب موعدين لنهائيين مختلفين في أقل من عشرة أيام، وهما نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ونهائي كأس المحترفين، واختتم المصدر النصراوي تصريحه مؤكداً «أن ما يدور خارج المعلب لا يمثل أهمية لـ«العميد» في هذا التوقيت».

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