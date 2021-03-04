كايزر: انتظروا أهدافاً كثيرة في مباراة الجزيرة وشباب الأهلي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد الهولندي مارسيل كايزر، مدرب فريق الكرة بنادي الجزيرة، أنه يتوقع أهدافاً عديدة في مباراة فريقه أمام شباب الأهلي بعد غد، في الجولة 19 من دوري الخليج العربي، وذلك على طريقة مباراة الدور الأول، التي انتهت لمصلحة «فخر أبوظبي» 5 - 3، ذاكراً أن الفريقين يتميزان باللعب الهجومي وأن ذلك سيجعل المباراة مفتوحة، وقال: الطابع الهجومي للفريقين ووجود العديد من العناصر المميزة يجعلاني أتوقع أن تشهد المواجهة عدداً من الأهداف، وأن تكون مرضية لطموحات الجماهير من حيث الأداء.

وأكد كايز احترامه لمنافسه، ذاكراً أن شباب الأهلي من الفرق القوية في المنافسة وأنه يقدم مستويات جيدة في الفترة الحالية ويحقق نتائج متميزة، مشيراً إلى وجود العديد من العناصر صاحبة الموهبة العالية بصفوفه في كل خطوط اللعب، وأضاف: بجانب النواجي الفنية فإن شباب الأهلي يتمتع بروح معنوية عالية بعد فوزه الأخير وبلوغه لنهائي كأس الخليج العربي، وهذا كله يؤكد أن مباراتنا أمامه ستكون صعبة.

وأشار مدرب الجزيرة إلى غياب خلفان مبارك بالبطاقات التراكمية وعبد الله رمضان بالبطاقة الحمراء عن قمة السبت، ذاكراً أن غيابهما يعتبر مؤثراً على الفريق لكنه يثق في العناصر البديلة وفي جميع لاعبيه، وخص كايزر لاعبه سيريرو بالإشادة وقال إنه لاعب متميز وله دور مؤثر في كل النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الموسم الحالي.

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