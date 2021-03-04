غياب كارتابيا وعباس وجابر عن شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يفتقد فريق شباب الأهلي، جهود لاعبيه الأرجنتيني كارتابيا، ووليد عباس، للإيقاف بثلاثة إنذارات، ويوسف جابر للإصابة، عندما يحل ضيفاً على الجزيرة بعد غد، في الجولة التاسعة عشرة من دوري الخليج العربي.

وسيكون غياب الثلاثي مؤثراً على «فرسان دبي»، خاصة كارتابيا، والذي بات أحد أهم الأوراق الرابحة في صفوف الفريق منذ تولي المدرب الوطني مهدي علي، مهمة تدريب الفريق في ديسمبر المقبل.

الجدير بالذكر، أنه رغم ازدحام قائمة الغيابات في نادي شباب الأهلي، إلا أن الفريق يمتلك قائمة مميزة من اللاعبين البدلاء القادرين على التعويض والتألق في جميع مراكز الملعب.

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