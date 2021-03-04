النصر يجدد عقد شمبيه حتى 2026

المصدر: دبي-عدنان الغربي

جدد النصر عقد حارس مرماه المتألق أحمد شمبيه لمدة 4 سنوات إضافية ليستمر في حراسة عرين العميد إلى غاية 2026، وينتهي العقد الحالي لشمبيه في يونيو 2022.

ويعد أحمد شمبيه أحد أبرز حراس المرمى في دوري الخليج العربي ولعب دورا حاسما في وصول فريقه إلى نهائيي كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وحافظ شمبيه على شباكه نظيفة في مسابقة الدوري في 7 مباريات هذا الموسم كما تصدى لـ42 محاولة خطرة، إلى جانب تصديه لإحدى ركلات الترجيح لاتحاد كلباء الثلاثاء الماضي، ما منح فريقه بطاقة العبور إلى النهائي.

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