إيسايلا: بني ياس يسعى لأول فوز على كلباء

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة ببني ياس أنه يسعى لتحقيق الفوز الأول على اتحاد كلباء هذا الموسم في المواجهة، التي ستجمعهما، مساء بعد غد السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري الخليج العربي.

وقال في حديثه عن المباراة: «سنخوض المواجهة الرابعة أمام كلباء هذا الموسم، ولم نستطع الفوز عليهم، بعد أن خسرنا على ملعبنا في الدور الأول من الدوري، وخرجنا أمامهم من بطولة كأس الخليج العربي، بعد أن عانينا بسبب الأخطاء التي كانت السبب في الخسارة».

وأضاف مازحاً: «خسرنا رغم الأداء الجيد أمام كلباء، ولذلك أتمنى ألا نقدم مستوى جيداً، ولكن نحقق الفوز».

وتابع: «يجب ألا نمنح لاعبي كلباء فرصاً سهلة للتسجيل خصوصاً أنه فريق خطير، ويلعبون بروح عالية ولا يستسلمون أبداً».

وكشف إيسايلا عن اكتمال صفوف بني ياس، بعد أن استعاد الفريق جهود الغائبين جواو فيكتور، وخميس صالح إسماعيل لحصولهما على البطاقة الحمراء أمام شباب الأهلي.

وأبدى إيسايلا سعادته بتجديد عقده مع بني ياس، مؤكداً أن النادي بات جزءاً من عائلته، ويأمل مواصلة مسيرة الفريق الناجحة بتحقيق المزيد من الانتصارات، متطلعاً للبقاء لأطول فترة ممكنة مع النادي.

وأعرب عن ارتياحه لتجديد عقد المدافع خالد العطاس، وقال: «هو لاعب أساسي وأتمنى التجديد لسلطان الشامسي، والحفاظ على كل عناصر الفريق».

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