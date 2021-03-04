«هيلمان الوصل»: 24 ساعة فقط للفرح والحزن في كرة القدم

المصدر: دبي - علي شدهان

أعرب البرازيلي اودير هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، عن قناعته بأن الفرح والحزن في كرة القدم يتوجب أن لا يتعدى زمنهما 24 ساعة فقط، بعده لا بد من البدء بعمل جاد لمرحلة جديدة، في إشارة واضحة منه إلى تجاوز فريقه تأثيرات خسارته أمام مضيفه شباب الأهلي الثلاثاء الماضي في إياب كأس الخليج العربي، مشيرا إلى أن فريقه مستعد لمواجهة مضيفه العين السبت ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي.

هدف الوصل

ونوه هيلمان إلى أن هدف الوصل هو انتزاع النقاط الثلاث من منافسه العين، مشيرا إلى أن تركيزه الحالي منصب على تحسين مركز الوصل في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، ومواصلة تقديم مستويات جيدة.

غياب سالمين

وحول غياب نجمه الدولي علي سالمين عن مباراة العين، شدد هيلمان على أن اي فريق من الطبيعي أن يتأثر عندما يفتقد خدمات لاعب كبير بقيمة سالمين، مذكرا بأن الوصل لعب مباريات عدة في ظل غياب نجوم كبار ولم يخسر في 7 مباريات متتالية في بطولة الدوري، مبديا ثقته العالية بمقدرة جميع اللاعبين على مواصلة ذات المشوار.

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