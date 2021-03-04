16 لاعباً حراً في ملحق «الميركاتو الشتوي»

المصدر: دبي - العوضي النمر

أغلقت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة برئاسة هشام الزرعوني، باب قيد اللاعبين، وفق ملحق «الميركاتو الشتوي» لتسجيل لاعبين خلال 21 يوماً من تاريخ غلق باب القيد الشتوي، بشرط أن يكون اللاعب حراً وقائمة النادي تسمح بهذا القيد الجديد، وشهدت الفترة الماضية قيام بعض الأندية بقيد عدد من اللاعبين التي تنطبق عليهم الشروط، حيث تم تسجيل 4 لاعبين مواطنين في دوري المحترفين آخرهم لاعب عجمان بدر مبارك لاعب الجزيرة السابق.



وشهد دوري الدرجة الأولى تسجيل لاعب مقيم و3 لاعبين مواطنين، كما تم تسجيل 6 لاعبين في دوري الدرجة الثانية من بينهم 4 لاعبين أجانب ولاعبان من فئة المقيم، وتم تسجيل لاعبين في دوري تحت 21 سنة من فئة المقيم، ليكون إجمالي عدد اللاعبين المسجلين في فترة القيد الحر 16 لاعباً في مختلف المسابقات.





استيفاء الشروط



وأشار المتحدث الرسمي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين المستشار يعقوب العلي، إلى قيام اللجنة بدراسة كل الحالات التي وردت من الأندية للتسجيل وتم التأكد من استيفائها كل الشروط، وبالتالي تم قيد اللاعبين وفق نصوص لوائح لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.





موقف الثلاثي



وفيما يتعلق بموقف اللاعبين الثلاثة الذين تعرضوا لإصابة جسيمة خلال الفترة الماضية، وإمكانية استبدالهم، يقول المستشار يعقوب آل علي: «يمكن للنادي استبدال اللاعب الذي يتعرض لإصابة مدة 6 شهور خارج فترات الانتقالات الصيفية والشتوية بناء على قرار سابق للجنة بهذا الخصوص».



وأشار يعقوب العلي إلى أن نادي العين قام بالاستفسار عن إمكانية استبدال لاعبه الياباني شويا ناكاجيما الذي تعرض للإصابة خلال الحصة التدريبية التي سبقت مواجهة الظفرة، ولكنه لم يقدم أوراق استبدال حتى الآن، كذلك استفسر نادي الشارقة عن إمكانية استبدال لاعبه ماجد سرور الذي تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه أمام الجزيرة في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، ولكنه لم يقدم طلب استبدال حتى الآن.



وفيما يتعلق بموقف لاعب شباب الأهلي الأوزبيكي عزيز غاييف قال المتحدث الرسمي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، إن النادي لم يقدم أية طلبات استبدال حتى الآن، مؤكداً أن باب استبدال أي من هؤلاء الثلاثة لا يزال مفتوحاً، وفق قرار اللجنة باستبدال أي لاعب يتعرض لإصابة يزيد علاجها على 6 أشهر بشرط تقديم التقارير الطبية الدالة على ذلك وموافقة اللجنة الطبية في اتحاد الكرة عليها واعتمادها ومن ثم رفعها للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموافقة على الاستبدال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز