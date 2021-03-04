«دبي الرياضي» يحدد شروط تعيين المشرفين والإداريين في الأندية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنفيذاً للمرحلة الثانية من قرار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بتطوير المشرفين والإداريين بأندية وشركات كرة القدم بدبـي، يواصل مجلس دبي الرياضي اللقاءات مع العديد من الدوائر الحكومية المختصة من أجل وضع البرنامج النهائي للدورات التثقيفية والتطويرية للمشمولين في البرنامج ممن اجتازوا المرحلة الأولى، وهي مرحلة اختبارات الكفاءات وتقييم السمات الشخصية، التي أقيمت بالتعاون مع شرطة دبي ومركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، والتي شارك فيها 200 من الإداريين والمشرفين العاملين مع مختلف الفرق لجميع الألعاب والأعمار في الأندية والشركات الرياضية بدبي الذين تم ترشيحهم من أنديتهم.



ويأتي برنامج التطوير في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لتطوير الكوادر الإدارية العاملة في أندية دبي والشركات الرياضية، من أجل الاستثمار الأمثل للموارد البشرية وتعزيز بيئة العمل والعلاقة الإيجابية مع العائلات لنشر ممارسة الرياضة واستقطاب وتطوير المواهب الوطنية، وتعزيز مكانة الأندية وشركات كرة القدم كبيئة جاذبة للمواهب الوطنية والمكان المثالي لتطوير قدراتهم الرياضية والحياتية.





مؤهلات





وبعد ختام مرحلة اختبارات الكفاءات للإداريين والمشرفين والحصول على نتائج تقييم المشاركين حدد مجلس دبي الرياضي المؤهلات الشخصية والعلمية والرياضية المطلوبة والشروط الأساسية والإضافية لتعيين المشرفين والإداريين للعمل خلال المرحلة المقبلة، واعتمد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، خلال اجتماع مجلس الإدارة هذه الشروط والمؤهلات، حيث تضمنت الشروط الأساسية: أن يكون المشرف والإداري من مواطني دولة الإمارات، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يكون حاصلاً على البكالوريوس أو ما يعادلها بالنسبة للمشرفين، أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها بالنسبة للإداريين، وأن يكون قد اجتاز اختبار الوظيفة بنجاح. أما الشروط الإضافية للفئتين والتي تعد مرجعية للمفاضلة بين المترشحين فهي: إتقان اللغة الإنجليزية، إتقان مهارات الحاسب الآلي، أن يكون مارس اللعبة، تحدد مدتها المؤسسة الرياضية، أن يكون له خبرة في الإدارة الرياضية، تحدد مدتها المؤسسة الرياضية.





تعميم





كما أرسل مجلس دبي الرياضي تعميماً إلى الأندية وشركات كرة القدم بخصوص اعتماد هذه الشروط كأساس للتعيينات الجديدة خلال الفترة المقبلة، كما طالبهم بتعديل وضع المشرفين والإداريين الحاليين الذين لا تنطبق عليهم الشروط الأساسية في موعد أقصاه بداية شهر أبريل المقبل.



وتشهد المرحلة الثانية من برنامج تطوير المشرفين والإداريين دورات تدريبية ومحاضرات لأعضاء البرنامج خلال الموسم الجاري

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