الشارقة يجدد لـ 3 مدافعين وحارس

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

أكملت شركة الشارقة لكرة القدم إجراءات تجديد عقود ثلاثي خط الدفاع وهم قائد الفريق الأول ولاعب المنتخب الوطني شاهين عبد الرحمن «28 عاماً»، وعبد الله غانم «25 عاماً»، وحمد جاسم «24 عاماً»، بالإضافة إلى حارس المرمى حمود حويج «22 عاماً»، ووقع شاهين على عقد مدته 4 مواسم يمتد لـ 2025، بينما تم تمديد عقد عبد الله غانم 3 سنوات حتى 2024، أما الثنائي حمد جاسم وحمود حويج فتم التجديد لهما لمدة سنتين حتى العام 2023.



ويعتبر قائد الفريق شاهين عبدالرحمن من الركائز الأساسية للفريق الشارقة، حيث شارك في 185 مباراة بقميص النادي في مختلف المنافسات، التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية، مسجلاً 11 هدفاً خلال هذه المسيرة، بينما لعب زميله في خط الدفاع عبدالله غانم 185 مباراة، منها 12 مباراة في الموسم الحالي، يذكر أن الثنائي أسهم وبشكل كبير في تتويج الشارقة بلقب بطولة الدوري موسم 2018/ 2019، أما حمد جاسم صاحب الـ 52 مباراة في بطولات الرابطة والذي يعتبر من العناصر الواعدة في خط الدفاع، حيث جاء تجديد عقده بعد ثقة الجهاز الفني بقدرته على منافسة زملائه في قائمة الفريق الأساسية، وجاء التجديد مع الحارس الشاب حمود حويج لتأمين مركز حراسة المرمى، حيث يؤدي حويج بصورة مميزة مع فريق تحت 21 سنة، ويعتبر من الخيارات البديلة في الفريق الأول مع الثنائي عادل الحوسني ودرويش محمد.



وأكد بدر أحمد عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين أن المفاوضات جاءت سلسة وسهلة مع أبناء النادي، الذين أبدوا رغبة كبيرة في الاستمرار والدفاع عن ألوان الفريق، وجاءت هذه الخطوة دعماً لاستقرار الفريق والحفاظ على ركائزه، ولما أبداه اللاعبون من التزام داخل الملعب وخارجه، بالإضافة إلى القيمة الفنية للاعبين خلال المباريات، موضحاً أن إدارة الشركة تعمل منذ فترة على تجديد عقود اللاعبين وتعديلها بما يتناسب مع عطائهم في الملعب، وحسب تقييم الجهاز الفني والمسؤولين لهم، وتمنى في نهاية حديثه التوفيق للجميع والفريق خلال المرحلة المقبلة، وأن ينعكس هذا الاستقرار على نتائج الفريق الأول في مبارياته بالدوري.

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