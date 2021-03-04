بني ياس يمدد عقد إيسايلا حتى 2023

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس، تمديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الروماني دانييل إيسايلا ليقود السماوي حتى عام 2023.



ووقع إيسايلا على العقد الجديد بحضور عبد الله الغيلاني، رئيس شركة كرة القدم، وصالح إسماعيل، عضو مجلس إدارة الشركة، وحسين المصعبي، عضو اللجنة الفنية.



ونجح إيسايلا في قيادة بني ياس الموسم الحالي بشكل مميز وتقديم نتائج إيجابية ومستوى جيد في مختلف البطولات، إذ نجح في وضع الفريق على طريق المنافسة باحتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، ليحظى بثقة مجلس الإدارة التي سعت لتوفير الاستقرار على الصعيد الفني.



وعبر إيسايلا عن سعادته بتجديد العقد، مؤكداً رغبته الشديدة بأن يكون جزءاً من مشروع النادي الرياضي، وأن السماوي أصبح بالفعل كعائلته منذ أول يوم له مع النادي.



وكان بني ياس قد تعاقد مع إيسايلا مطلع الموسم الجاري لتدريب الفريق الأول خلفاً للألماني وينفريد شايفر، إذ تولى إيسايلا مهمته مع السماوي في أغسطس الماضي، وتمكن من صنع توليفة مميزة بعد أن ظهر الفريق بشكل قوي خلال الموسم الحالي.

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