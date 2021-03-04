الإمارات الأقرب لاستضافة مجموعة «الأبيض» الآسيوية

المصدر: دبي - العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» من مصادر مطلعة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الإمارات الأقرب لاستضافة المجموعة الخامسة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، التي ستقام بنظام التجميع خلال شهر يونيو المقبل، على الرغم من المنافسة الكبيرة مع تايلاند، ولكن تم الوضع في الاعتبار أن الأبيض سيلعب 3 مباريات على أرضه وفق جدول المباريات المعتمد من قبل أمام ماليزيا وتايلاند وفيتنام، وقام الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي بزيارة الإمارات خلال الأيام الماضية، والالتقاء بعدد من المسؤولين في اتحاد الكرة للتأكد من استيفاء كافة معايير الاستضافة.



وأعد اتحاد الكرة ملفاً متكاملاً للاستضافة، وسيقوم بإرساله اليوم بشكل رسمي للاتحاد الآسيوي، يتضمن إقامة التصفيات في دبي، وتوفير ملعب أو اثنين لإقامة المباريات الرسمية وعدة ملاعب لتدريبات الفرق، وعرض بأسماء الفنادق التي ستستضيف الفرق المشاركة ولجان الاتحاد الآسيوي، وتضمن الملف كافة الإجراءات الاحترازية الطبية للحفاظ على سلامة الفرق المشاركة.



ويذكر أن «الأبيض» يحتل المركز الرابع في مجموعته برصيد 6 نقاط، ويحتاج إلى حصد 12 نقطة من المباريات الأربع لضمان التأهل لكأس آسيا والمرحلة الثانية والأخيرة من تصفيات المونديال.







الشارقة يقترب



من جهة أخرى علم «البيان الرياضي» أيضاً أن فرص نادي الشارقة كبيرة في استضافة منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا التي تضم فريق الشارقة إلى جانب فرق باختكور الأوزبكي، وتراكتور الإيراني، والفائز من مباراة الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي، لذلك بدأ الشارقة في عمل صيانة بملعبه تمهيداً للاستضافة، فيما تتضاءل فرص العين والوحدة في نيل الاستضافة لكونهما من فرق الملحق، إضافة لعدم استيفاء بعض المتطلبات الأخرى، حيث من المقرر أن يلاقي الوحدة الزوراء العراقي الذي سيقام على ملعب استاد آل نهيان يوم 7 أبريل، والفائز يتأهل للمجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا، والتي تضم برسبوليس الإيراني والريان القطري وجوا الهندي.



فيما سيلاقي العين منافسه فولاذ الإيراني في ملحق البطولة، والفائز سينضم لفرق المجموعة الرابعة التي تضم: السد القطري، والنصر السعودي، والوحدات الأردني، وسيقدم الاتحاد الآسيوي 550 ألف دولار للفرق التي سوف تستضيف إحدى المجموعات للمساهمة في تحمل مصاريف الاستضافة.

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