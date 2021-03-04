«أمنيات» شريك الرفاهية لـ«الفرسان»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أصبحت مجموعة أمنيات للتطوير العقاري، شريك الرفاهية والفخامة لنادي شباب الأهلي، بعد أن وقع الطرفان اتفاقية شراكة، ترعى بموجبها مجموعة أمنيات العقارية، مختلف الفرق الرياضية في النادي. كما تنضم أمنيات إلى رعاة الفريق الأول لكرة القدم، وسيتم وضع شعار أمنيات على قمصان اللاعبين في فرق كرة السلة والطائرة، وفريق الدراجات بالنادي.

وتأتي هذه الاتفاقية، في إطار تكامل الأدوار بين المؤسسات الاقتصادية في الدولة والأندية الرياضية، وتهدف إلى رفع قدرات الأندية، وتوفير الدعم اللازم لها لبلوغ الأهداف المرسومة، وتساعدها على تحقيق الإنجازات.

وقال مهدي أمجد المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات العقارية، إن المجموعة ترغب في دعم الشباب الإماراتي، وتحفيز الرياضيين في الدولة، مواطنين ومقيمين، مشيراً إلى أن شباب الأهلي، يعتبر من أكبر أندية الدولة، وللمجموعة شرف التعاون مع النادي، وتعزيز موقفه لتحقيق إنجازات أكثر في المستقبل.

وقال مارك فونيكس الرئيس التنفيذي لدى أمنيات، إن هذه الشراكة تترجم استراتيجية المجموعة طويلة الأمد في مشاركة عملائنا في جميع أنحاء العالم، والتواصل معهم من خلال محافل وأنشطة مرموقة، تتميز بالحيوية، كالرياضة، وقد وجدنا في شباب الأهلي شريكاً يجسد وعد شعارنا بتميز دائم، والسعي لتحقيق أعلى مستويات النجاح.

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