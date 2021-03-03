بني ياس يجدد عقد مدافعه خالد العطاس حتى 2024

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

جدد بني ياس عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم خالد العطاس لمدة 3 مواسم، ليستمر اللاعب مع السماوي حتى عام 2024.

وانضم العطاس إلى بني ياس مطلع موسم 2018-2019 قادماً من الجزيرة وظهر بمستوى جيد مع السماوي، حيث يعد اللاعب أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق منذ انضمامه، علاوة على تمثيله للمنتخب الأولمبي من قبل، إذ حصل على ثقة الجهاز الفني لبني ياس بقيادة إيسايلا.

ووقع اللاعب على عقود التجديد بحضور عبد الله الغيلاني رئيس شركة كرة القدم وصالح إسماعيل عضو مجلس إدارة الشركة، المشرف على الفريق الأول، وحسين المصعبي وكيل أعمال اللاعب.

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