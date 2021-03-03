‏الشارقة يجدد التعاقد مع 4 لاعبين

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

أكملت شركة الشارقة لكرة القدم إجراءات تجديد عقود ثلاثي خط الدفاع شاهين عبد الرحمن، عبد الله غانم، وحمد جاسم، بالإضافة لحارس المرمى الموهوب حمود حويج، وذلك حرصاً منها على دعم استقرار الفريق والحفاظ على ركائزه.

‏وأوضح بدر أحمد عضو مجلس إدارة الشركة ان مفاوضات التجديد مضت بصورة سلسة استندت على رغبة اللاعبين الأربعة في الاستمرار مع الفريق، مشيراً إلى امتلاكهم قيمة فنية عالية والتزام داخل الملعب وخارجه، وقال ان شركة كرة القدم تعمل على تجديد وتعديل عقود اللاعبين بما يتناسب عطاءهم وحسب تقييم الجهاز الفني.

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