8 من 11 .. المدربون المواطنون أغلبية في «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

على عكس أندية دوري الخليج العربي بوجود مدرب واحد مواطن، ضربت أندية دوري «الهواة» الرقم القياسي في عدد المدربين المواطنين بعد وصول العدد إلى 8 مدربين مواطنين يشرفون على 8 فرق خلال الموسم الحالي، بعد انضمام ‏ الدكتور عبدالله مسفر مدرباً للبطائح، إضافة ‏سليمان البلوشي مدرب دبا الفجيرة وعارف شلنك في التعاون، وعبدالغني نوح مدرب دبا الحصن، ومحمد الخديم مدرب مسافي، ومحمد الجالبوت في العربي، ومحمد العجماني بالذيد، ومحمد إسماعيل في الحمرية.

ويصف بدر طبيب المدرب السابق لمصفوت ودبا الحصن هذه الظاهرة بالإيجابية خصوصاً وأنها تحدث لأول مرة على مستوى الهواة، لافتاً إلى وجود 3 مدربين فقط أجانب هم التونسيان فتحي العبيدي مدرب العروبة وطارق الخضيري مدرب مصفوت، والمقدوني جوجيكا مدرب الإمارات.

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