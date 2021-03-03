كأسان بين العميد والفرسان

المصدر: كلباء - محمد فضل، دبي - إيهاب زهدي

ضرب شباب الأهلي موعداً مع النصر «حامل اللقب»، في نهائي كأس الخليج العربي، إثر فوز الأول على الوصل مساء أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في إياب نصف نهائي البطولة (الذهاب 2 - صفر)، وتخطى العميد اتحاد كلباء بركلات الترجيح (7 - 6)، بعد التعادل في نتيجة الذهاب والإياب (2 - 1).

وسيكون نهائي كأس الخليج العربي يوم 6 إبريل المقبل هو الثاني بين الفرسان والعميد هذا الموسم، بعد تأهلهما لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما سيكون النهائي الثالث الذي يجمع بين الفريقين في آخر موسمين، والثاني على التوالي في كأس الخليج العربي.

وفي لقاء شباب الأهلي والوصل أحرز أهداف شباب الأهلي كارتابيا (ق11، و52)، وإيغور جيسوس (ق62)، بينما سجل هدف الوصل الوحيد ليما ق72 من ركلة جزاء.

وفي المباراة الثانية، رجحت ركلات الترجيح كفة النصر بنتيجة 7 - 6، بعدما انتهاء اللقاء بفوز «الأزرق» 2 - 1 معادلاً نتيجة الذهاب، التي كانت لمصلحة النمور، وسجل للنصر منديز وضياء سبع (39، و45) ولكلباء التوغولي ملابا من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

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