الحضري يُدرب مستقبل حراسة المرمى بأكاديمية الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)‫

استضاف نادي الشارقة لكرة القدم عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى العربية، وحارس مرمى منتخب مصر السابق، ليشارك بخبراته ويستعرض مسيرته في حصة تدريبية لحراس مرمى الأكاديمية، في إطار سياسته في استقطاب أصحـاب الخبرات، وتقديم نمـاذج وتجـارب ملهمـة لحـراس الأكاديمية والمراحل السنية، وعبر عصام الحضري عن سعادته بالمشاركة وقال: سعيد بما وجدته في نادي الشارقة من حفاوة واستقبال، وأثمن تعاون الإدارة في إتاحة الفرصة لي، لتقديم حصص تدريبية ومشاركة حراس مرمى الأكاديمية ما أملك من خبرات.

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