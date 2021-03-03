حمد الكتبي: البطائح لايزال في قلب المنافسة

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد حمد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، أن الفريق الأول للكرة لا يزال في قلب المنافسة على نيل إحدى بطاقات التأهل إلى دوري الخليج العربي، فلا يفصلنا عن العروبة صاحب المركز الثاني سوى نقطتين، وسنتقابل سوياً في ملعب البطائح في الجولة الأخيرة، وهذا اللقاء سيحدد هوية الفريق الثاني المتأهل بعد فريق الإمارات، وثقتنا كبيرة في قدرة الدكتور عبدالله مسفر في إعادة ترتيب أوراق الفريق لما يملكه من خبرات متراكمة وقيادته للتأهل بإذن الله إلى دوري المحترفين.

استقالات

وعن سبب الاستغناء عن مدربي الفريق خلال الفترة الماضية قال رئيس مجلس إدارة نادي البطائح: إدارة النادي لم تستغن عن أي مدرب خلال الموسم الحالي بل فرضت عليها ظروف قاهرة، فالمدرب عصام عبده قدم استقالته لتلقيه عرضاً أفضل مادياً، وتمت الاستعانة بالإيطالي جيوفاني تيدسكو الذي لم يمكث طويلاً مع الفريق، وتقدم باعتذاره عن إكمال المهمة بسبب تخوفه من كورونا، واستعنا بمدرب المراحل السنية المغربي سعيد شخيت الذي تصدى للمهمة بشكل مؤقت حتى تم التعاقد مع التونسي نور الدين العبيدي، ولكنه تقدم باستقالته أخيراً، وتمت الاستعانة بالمدرب الدكتور عبدالله مسفر الذي تعاقدنا معه لمدة موسم ونصف الموسم من أجل إعادة بناء الفريق.

تراجع

وعن سبب تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة قال رئيس مجلس إدارة نادي البطائح: لعل تعدد حالات غياب عدد من اللاعبين أدى إلى عدم لعب الفريق بتشكيلته الكاملة لمرات عدة، وهذا مؤشر أن الفريق في حاجة لتقوية دكة الاحتياط خلال المرحلة المقبلة.

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