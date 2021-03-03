الشارقة يجدد الثقة بالعنبري «عن بُعد»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي اجتماعه الدوري برئاسة علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة مساء أول من أمس عن طريق الاتصال المرئي «عن بعد»، واستهل المدفع حديثه بضرورة تكثيف الجهود لدعم الفريق الأول لكرة القدم، وأكد في الاجتماع تجديد الثقة بمجلس إدارة شركة كرة القدم والمدرب الوطني الخلوق عبدالعزيز العنبري الذي تمنى له الشفاء العاجل إضافة إلى ثقته الكبيرة باللاعبين للعودة إلى سكة الانتصارات من جديد، كما تطرق المدفع إلى تفهم مجلس الإدارة الانتقادات الجماهيرية البناءة والتي تأتي من منطلق حرصهم على حضور الفريق دائماً في مقدمة الجدول والمنافسة على البطولات، وأن مجلس الإدارة يعمل على الملاحظات المطروحة بتوفير جميع المقومات للشركة والفريق من أجل العودة السريعة مجدداً إلى الانتصارات، وسيكون هناك تقييم شامل لعمل الإدارات في النادي مع نهاية الموسم الحالي.

وأكد المدفع أن الإدارة تدرس في الوقت الحالي مدى إمكان الحضور الجماهيري في تدريبات الفريق الأول أو نقلها عبر برامج الاتصال المرئي إيماناً منها بأهمية دعم الجمهور للفريق وخصوصاً في المرحلة الحالية، ولما يمتلكه النادي من قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الدولة، بالإضافة إلى ضرورة نقل الأحداث والأخبار بشكل سريع ومباشر وتوضيح الأمور لمنع تداول الشائعات بين الوسط الشرقاوي، إذ يولي مجلس الإدارة اهتماماً كبيراً لجماهير الملك من خلال الاستماع لمطالبهم وتوفير كل ما يمكن من خلال حصر النقاط المطروحة من قبلهم وتضمينها في خطة عمل ودراسة مدى إمكان تطبيقها ما يصب في مصلحة الفريق.

أجندة

وتضمنت أجندة الاجتماع عدة موضوعات ومنها اعتماد محضر الاجتماع السابق وعرض مرئي للتقرير المالي والإداري للنادي والذي استعرضه سلطان عسكر رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية، كما استعرض طارق المدفع رئيس إدارة الاستراتيجية والجودة مسودة الخطة الاستراتيجية للنادي بالإضافة إلى الأهداف والرسالة والقيم والتي لاقت قبول الأعضاء مع وجود بعض الملاحظات الصغيرة التي سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة لاعتمادها من الرئيس ومجلس الإدارة، وقد تم في الاجتماع اعتماد إنشاء اللجنة العامة لمناقشة وائح المكافآت، ومن جانبه تناول محمد القصير المدير التنفيذي لنادي الشارقة الرياضي أعمال الصيانة في مرافق النادي واستاد الشارقة على وجه الخصوص والتجهيز لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا في شهر أبريل حال موافقة الاتحاد الآسيوي على استضافة الشارقة للمجموعة.

واستعرض عبدالله العجلة تقريراً عن حالة الفريق الأول وأهم الأسباب التي أدت إلى التراجع في النتائج وأداء الفريق في الفترة السابقة ومنها كثرة إصابات اللاعبين وغيابهم مدة زمنية طويلة عن الملاعب والحلول الموضوعة من قبل إدارة شركة كرة القدم لدعم الفريق وانتشاله من وضعه الحالي ومواصلة المنافسة على لقب الدوري بالتغلب على الظروف الحالية، كما أشار العجلة إلى أن إدارة شركة كرة القدم بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي قررت الاستغناء عن الجهاز الطبي الحالي للفريق الأول ويُجرى تعيين جهاز طبي جديد للإشراف على عملية معالجة اللاعبين في فترة الإصابة وتجهيزهم بالشكل المناسب للعودة من جديد إلى الملاعب وتفادي عودة الإصابات إليهم مجدداً.

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