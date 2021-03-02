نادي الشارقة يؤكد ثقته باللاعبين والجهاز الفني للعودة إلى الانتصارات

المصدر: وام

أكد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي خلال اجتماعه الافتراضي اليوم برئاسة علي سالم المدفع رئيس النادي دعمه للفريق الأول لكرة القدم وتجديد الثقة في مجلس إدارة شركة كرة القدم والمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري وفي اللاعبين للعودة إلى طريق الانتصارات من جديد.

وأشار المدفع إلى تفهم مجلس الإدارة للملاحظات الجماهيرية البناءة والتي تأتي من منطلق حرصهم على تواجد الفريق دائما في المقدمة والمنافسة على البطولات حيث يعمل مجلس الإدارة على الملاحظات المطروحة من خلال توفير جميع المقومات للشركة والفريق للعودة السريعة مجدداً للانتصارات ..لافتا الى أن وجود تقييم شامل لعمل الإدارات في النادي مع نهاية الموسم الحالي.

وأوضح المدفع أن الإدارة تدرس في الوقت الحالي مدى إمكانية التواجد الجماهيري في تدريبات الفريق الأول أو نقلها عبر برامج الاتصال المرئي إيماناً منها بأهمية دعم الجمهور للفريق خاصة في المرحلة الحالية ولما يمتلكه النادي من قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الدولة بالإضافة إلى ضرورة نقل الأحداث والأخبار بشكل سريع ومباشر وتوضيح الأمور لمنع تداول الشائعات بين الوسط الرياضي حيث يولي مجلس الإدارة اهتماماً كبيراً لجماهير النادي من خلال الاستماع لمطالبهم وتوفير كل ما يمكن من خلال حصر النقاط المطروحة من قبلهم وتضمينها في خطة عمل ودراسة مدى إمكانية تطبيقها والذي يصب في مصلحة الفريق.

واستعرض الاجتماع التقرير المالي والإداري للنادي ومسودة الخطة الاستراتيجية للنادي واعتماد انشاء اللجنة العامة لمناقشة لوائح المكافئات كما تطرق المجتمعون الى أعمال الصيانة لمرافق النادي وستاد الشارقة على وجه الخصوص والتجهيز لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا خلال شهر ابريل المقبل حال موافقة الاتحاد الآسيوي على استضافة الشارقة للمجموعة.

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