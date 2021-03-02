النصر على قمة بين كأسين

المصدر: كلباء - محمد فض تصوير زيشان أحمد

أحبط العميد النصراوي مفاجآت النمور وتمكن من تحقيق الفوز عليه في عقر داره بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 ليصل العميد للمرة الثانية توالياً للمباراة النهائية لكأس الخليج العربي، ومدافعاً عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي، ومتأهلاً لنهائي الكأس الثاني له في الموسم الحالي بعد وصوله لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأسبوع الماضي لملاقاة شباب الأهلي على اللقب.

وكان النصر قد حقق الفوز أمس خلال المباراة بنتيجة 2-1 معادلاً نتيجة الذهاب التي كانت من مصلحة النمور وسجل للنصر كل من منديز وضياء سبع «39، و45» ولكلباء التوغولي ملابا «ركلة جزاء» في الدقيقة 82.

وخلال ركلات الترجيح أحرز تسديدات النصر كل من توزي، ومنديز، وتيغالي، ومحمود خميس، وليما، ويعقوب البلوشي، ولوكاس أوليفيرا، وأهدر ضياء سبع ركلة للنصر، فيما سجل للنمور كل من ملابا، وهنريكوس، وسلطان عادل، وأحمد عامر، وماجد راشد، وعمر الخديم، وأضاع كل من مارياني وفهد سبيل ركلتي كلباء.

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