25 لاعبة من الشارقة لرياضة المرأة مع منتخب المبارزة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تم اختيار 25 من لاعبات نادي الشارقة لرياضة المرأة، للانضمام إلى المنتخب الإماراتي للمبارزة، والذي يقيم معسكراً داخلياً حالياً استعداداً للبطولات الإقليمية والعالمية المقبلة.

وقالت ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: المبارزة من الرياضات التي يمكن ممارستها دون خوف أو قلق من فيروس كورونا الحالي، ووفق اتخاذ المؤسسة لكل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة لاعباتها والأطقم الفنية والإدارية.

وأوضحت: الأدوات التي يتم استخدامها للتدريب والمباريات بها آمنة، وتحافظ على اللاعبات بشكل كامل يصل إلى 100%، وعملية التعقيم مستمرة كل ساعة خلال التدريب والمنافسات.

وأضافت: لدينا قاعدة عريضة وتتسع يوماً بعد الآخر في نادي الشارقة لرياضة المرأة، مع وجود جهاز فني على قدر كبير من الخبرة والكفاءة.

وقالت ميثاء بن ضاوي مدير النادي بالوكالة: هذا العدد الكبير من لاعبات النادي بصفوف المنتخب نقطة إيجابية للغاية، ويمتلك النادي العديد من الميداليات الآسيوية والخليجية والعربية والدولية، وهو مؤشر يؤكد أننا في تطور كبير في هذه الرياضة، وكل عام نقوم بعمل معسكر للموهوبات لمدة شهر، ويتم خلاله اختيار الأفضل لتأهيلهن ليتم ضمهن لصفوف المنتخب الوطني.

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